Vientiane (VNA) - Les villes et provinces du Laos ont récemment détruit des dizaines de tonnes de drogue ainsi que divers articles connexes que les forces de l'ordre avaient précédemment saisis, en réponse à la Journée nationale anti-drogue dans le pays (12 octobre).

Destruction de drogues dans la province de Xaysomboun. Photo : VNA

Ils comprenaient plus de 21 tonnes de drogues diverses, dont de l'héroïne, de la kétamine, de la caféine, de la cocaïne et des cigarettes électroniques, dans la province de Bokeo ; 29 kg d'héroïne, 2,6 millions de pilules de méthamphétamine et d'autres matériels liés à la drogue dans la province d'Oudomxay et plus de 16.000 comprimés de méthamphétamine dans la province de Xaysomboun.



Thongphieng Kongsadeth, directeur adjoint de la police provinciale de Xaysomboun, a signalé qu'il y avait eu un total de 69 cas liés à la drogue dans la localité, conduisant à l'arrestation de 95 personnes, à la confiscation de 23 093 comprimés de drogue, soit 10,4 millions de dollars, ainsi que 12 motos et huit téléphones portables.- VNA