Photo: thestar.com.my

Vientiane, 9 octobre (VNA) - Le Laos a enregistré un taux d'inflation de 25,7 % en septembre 2023, en légère baisse par rapport aux 25,9 % d'août, et le plus bas des 12 derniers mois, selon le Bureau lao des statistiques.Selon le bureau, la dépréciation du kip lao est l'un des principaux facteurs d'inflation, dans la mesure où un tiers des biens utilisés pour calculer la hausse des prix sont importés.Bien que l’inflation ait ralenti dans le pays depuis début 2023, le Laos affiche toujours l’un des taux d’inflation les plus élevés de la région, ce qui entraîne une baisse des revenus réels des ménages pour de nombreuses personnes, affaiblissant ainsi la consommation et l’investissement.En septembre, la hausse des prix à la consommation a été principalement tirée par la catégorie de l'hôtellerie et de la restauration, qui a enregistré une hausse de 34,4 % sur un an.Viennent ensuite la catégorie des vêtements et des chaussures à 29,7 pour cent, la catégorie des aliments et des boissons non alcoolisées à 29,4 %, les articles ménagers à 24,3 % et la catégorie de l'alcool et du tabac à 23,4 %.En outre, le coût de la catégorie des soins médicaux et des médicaments a augmenté de 21,1%, tandis que le coût de la catégorie des communications et des transports a augmenté de 20,7%.Le ministère lao de l'Industrie et du Commerce a collaboré avec des entreprises locales pour vendre des articles de consommation courante à des prix inférieurs, dans le cadre de ses efforts visant à atténuer l'impact de la hausse des prix alimentaires.Lors de la réunion ordinaire du gouvernement de septembre, le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, a présenté des mesures visant à résoudre les problèmes d'inflation, de taux de change, de prix des matières premières et de dettes extérieures. - VNA