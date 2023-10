Vientiane, 12 octobre (VNA) - Le président lao Thongloun Sisoulith a publié un décret imposant des droits d'accise plus élevés sur certains produits, visant à freiner l'importation d'articles de luxe dans le but de réduire les sorties de devises étrangères.

Camions chargés de marchandises destinées à l’exportation (Photo : vientianetimes.org.la)

Plus précisément, le décret présidentiel n° 003, publié le 9 octobre, augmente la taxe d'accise sur les jeeps et les berlines qui utilisent du carburant, des boissons alcoolisées, du tabac, des boissons gazeuses et des machines à sous, des machines de jeux et tous les types d'équipements de jeu ayant un permis de conduire valide.

Les nouveaux taux d'accises sur les jeeps et les berlines à carburant ont été fixés en fonction de la cylindrée du moteur, comme suit : 31 % pour les véhicules d'une cylindrée allant jusqu'à 1.000 cm3 ; 41 % pour une cylindrée de 1.001 à 1.600 cm3; 56 % pour 1.601-2.000 cm3 ; 66 % pour 2.001-2.500 cm3 ; 82 % pour 2.501-3.000 cm3 ; 127 % pour 3.001 à 4.000 cc ; 200 % pour 4.001 à 5.000 cc ; et 220% pour plus de 5.000cc.



Les taux précédents étaient respectivement de 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 %, 70 %, 85 % et 90 %.



Les boissons alcoolisées (à l'exception de la bière) dont la teneur en alcool est supérieure à 23 % verront le droit d'accise augmenté de 70 % à 110 %. Les boissons ayant une teneur en alcool de 10 à 23 % verront la taxe augmentée de 60 % à 90 %, et les boissons contenant moins de 10 % d'alcool auront une taxe d'accise supplémentaire de 72 %.



Les taux d'accise sur la bière ayant une teneur en alcool de plus de 5% seront désormais de 70 %, tandis que la bière ayant une teneur en alcool de 0,5 à 5 % sera soumise à une taxe de 60 %.



La taxe sur les cigarettes est passée de 50 % à 72 % et sur les autres produits du tabac de 35 % à 47 %. Les boissons transformées telles que les boissons gazeuses et les sodas verront la taxe augmenter de 5 % à 12 %, tandis que la taxe sur les boissons énergisantes passera de 10 % à 17 %.



Le décret a également imposé une taxe d'accise plus élevée sur les machines à sous, tous les types d'appareils de jeux et tous les types d'équipements de jeux autorisés, la faisant passer de 35% à 50%.- VNA