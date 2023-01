Optimum Gold sur la ligne de production. Photo: CPV



Hanoï (VNA) - Optimum Gold de Vinamilk est le premier lait maternisé en Asie à remporter le Purity Award, prix américain pour la pureté, la sécurité et la transparence envers les consommateurs.

Nguyen Quoc Khanh, PDG de R&D Vinamilk, a fait savoir: "Pour remporter le Purity Award, les produits doivent non seulement contenir des ingrédients sûrs, strictement contrôlés, des matières premières aux produits finis, mais également prêter attention à l'importance de la transparence des informations sur l'emballage".



Khanh a ajouté que l'obtention de cette certification est un grand encouragement pour Vinamilk dans son engagement d'apporter des produits nutritifs aux normes internationales au peuple vietnamien, en particulier aux enfants.



Les produits participant au Purity Award doivent passer par un processus de vérification des ingrédients, avec plus de 400 critères relatifs aux groupes de métaux lourds, résidus de pesticides, composés plastiques indésirables... Ces tests sont réalisés dans des laboratoires indépendants à la demande de l'organisateur du prix Clean Label Project (CLP) pour garantir leur exactitude et la transparence des résultats.

Clean Label Project est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis, dont la mission est d'apporter de l'honnêteté et de la transparence aux étiquettes alimentaires. En plus des certifications de sécurité générales, le Purity Award est le prix le plus rigoureux du Clean Label Project pour la pureté lorsqu'il est appliqué aux produits destinés aux nourrissons et aux enfants.



"Les prix sont décernés par Clean Label Project aux marques dont les produits se concentrent sur la pureté des ingrédients. Nous apprécions grandement les efforts des entreprises comme Vinamilk pour toujours établir des normes plus élevées pour les produits laitiers pour bébés", a déclaré Jaclyn Bowen, directrice exécutive de Clean Label Project. -CPV/VNA