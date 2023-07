Lors de la rencontre. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une rencontre a eu lieu mercredi 12 juillet à Hô Chi Minh-Ville pour célébrer le 247e anniversaire du Jour de l’indépendance des États-Unis (4 juillet).

Organisé par l’Association d’amitié Vietnam - États-Unis de Hô Chi Minh-Ville, l’événement a reflété la solidarité et l’amitié entre les habitants de la ville et le peuple américain.

La présidente de l’Association, Nguyên Thi Ngoc Phuong, a déclaré que depuis la normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis (12 juillet 1995), les deux pays ont atteint de nombreux acquis remarquables. Actuellement, le Vietnam est l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis dans la région. Les États-Unis ont investi des milliards de dollars pour régler les conséquences de l'agent orange et d'autres problèmes de guerre restants, ce qui montre qu'avec persévérance et confiance, le Vietnam et les États-Unis sont vraiment des partenaires intégraux, a-t-elle souligné.

La présidente de l’Association, Nguyên Thi Ngoc Phuong. Photo : VNA

Mme Nguyên Thi Ngoc Phuong a évoqué le livre “Nothing is Impossible : America’s Reconciliation with Vietnam” (Rien n'est impossible : réconciliation entre les États-Unis et le Vietnam) de l'ancien ambassadeur américain au Vietnam, Ted Osius, notant des acquis qui étaient auparavant considérées comme insurmontables dans les relations entre les États-Unis et le Vietnam ont porté ces relations au niveau de confiance et d'efficacité d’aujourd'hui.

De son côté, Natella Svistunova, attachée pour la culture et l'information du Consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'au cours des dernières années, le Vietnam et les États-Unis ont coopéré pour mettre en œuvre des solutions visant à minimiser l'impact du changement climatique, à minimiser les émissions de gaz à effet de serre et favoriser le développement des énergies renouvelables. En outre, les deux pays ont promu leur coopération dans plusieurs domaines tels que la santé, l'éducation, la sécurité, la prévention et de la lutte contre la criminalité transnationale. L'année 2023 marquant le 10e anniversaire de l’établissement du partenariat intégral entre les États-Unis et le Vietnam est marqué par la visite officielle du secrétaire d'État Anthony Blinken en avril dernier et la mise en chantier du nouveau complexe de l'ambassade des États-Unis au Vietnam- VNA