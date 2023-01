Binh Duong, 11 janvier (VNA) - Un responsable de la province méridionale de Binh Duong a salué l’investissement effectif de la société japonaise Tokyu dans le développement urbain de la province et a suggéré que la société investisse également dans les infrastructures de transport.

Lors de la rencontre. Photo: VNA



Lors d’une séance de travail avec des représentants de Tokyu, mardi 10 janvier, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Van Loi, a déclaré que dans les années à venir, Binh Duong donnera la priorité au développement des infrastructures, en particulier les projets de transport qui relient la province aux autres régions.



Tokyu Corporation a créé une joint-venture avec Becamex IDC Corp en 2012, qui a investi jusqu’à présent 1,2 milliard de dollars dans un programme de développement urbain. Certains projets du programme ont été achevés et mis en service, tels que les immeubles d’appartements Sora Garden, l’école internationale Viet Hoa et la zone commerciale Hikari.



Vue aérienne de Binh Duong. Photo: VNA



La province a attiré plus de 3 milliards de dollars d'IDE en 2022, se classant au deuxième rang national en termes d'attraction d'IDE, derrière Hô Chi Minh-Ville.

Binh Duong recense 341 projets japonais avec un capital social total de plus de 5,8 milliards de dollars, engagés notamment dans la production de composants électroniques, de circuits et de puces électroniques, l’assemblage automobile, le fer et l’acier, les industries de soutien et les services commerciaux.



Le secrétaire du Comité provincial du Parti a également indiqué que la province attire des investissements dans des projets qui utilisent des technologies avancées et respectueuses de l’environnement qui nécessitent moins de main-d’œuvre et apportent une plus grande valeur ajoutée. – VNA