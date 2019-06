Un avion de Bamboo Airways. Photo: VNA



Tokyo (VNA) – En juillet prochain, la préfecture japonaise d’Ibaraki et la nouvelle compagnie aérienne vietnamienne Bamboo Airways signeront un protocole d’accord sur la coopération en matière d’évaluation du nombre de passagers potentiels en vue de la prochaine ouverture d’un vol direct reliant cette localité japonaise au Vietnam.



En fin avril, Bamboo Airways a exploité le premier vol charter reliant le Vietnam à la préfecture d’Ibaraki à bord de l’Airbus A321 Neo.



Suite au succès de ce vol, la préfecture d’Ibaraki, Bamboo Airways et un grand voyagiste vietnamien ont décidé de signer un protocole d’accord en vue de mettre en place une ligne aérienne directe entre le Vietnam et la préfecture d’Ibaraki.



Ce document sera conclu le 1er juillet prochain, selon lequel les parties concernées continueront d’effectuer des vols charters et examineront la demande des passagers.



Selon les statistiques, la circulation des habitants et des touristes entre le Vietnam et le Japon connaît une croissance stable. Le Vietnam est une destination prisée des touristes japonais en Asie du Sud-Est. En inverse, le nombre d’arrivées vietnamiennes vers le Japon en 2018 a connu une croissance impressionnante avec près de 390.000 personnes.



Si le vol direct entre le Vietnam et la préfecture d’Ibaraki est exploité régulièrement, les touristes vietnamiens auront l’occasion de visiter des sites touristiques bien connus de cette localité, dont Kairajuen, l’un des trois jardins les plus célèbres du Japon, le parc Hitachi et le plus haut Bouddha du Japon Ushiku Daibutsu. -VNA