La ministre japonaise des Affaires étrangères Kamikawa Yoko (à gauche) rencontre son homologue lao Saleumxay Kommasith à Vientiane le 11 octobre. (Photo : https://www.mofa.go.jp/)

Vientiane, 12 octobre (VNA) - Le Japon est disposé à continuer de coopérer avec le gouvernement lao dans de nombreux domaines pour aider à résoudre les difficultés économiques et financières auxquelles ce pays d'Asie du Sud-Est est confronté, a déclaré la ministre japonaise des Affaires étrangères, Kamikawa Yoko, lors d'un entretien avec son homologue lao Saleumxay Kommasith à Vientiane le 11 octobre.La ministre japonaise en visite au Laos a déclaré que le Japon travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement lao pour renforcer la coopération dans le cadre du partenariat stratégique bilatéral et développer davantage les relations de coopération Japon-ASEAN.Kamikawa Yoko a également réaffirmé le soutien du Japon au Laos dans la présidence de l'ASEAN en 2024.Les deux ministres ont discuté des orientations de la coopération future et sont convenus de renforcer leur collaboration afin d'intensifier le partenariat stratégique et de promouvoir la croissance à travers des mesures plus spécifiques. Ils ont également convenu d'élargir les partenariats dans les domaines du commerce, de l'investissement et du tourisme.La partie lao a suggéré au Japon d'encourager davantage d'entreprises japonaises à s'engager dans des activités commerciales dans ce pays d'Asie du Sud-Est.Selon les médias locaux, Kamikawa Yoko et la délégation japonaise ont rendu visite de courtoisie au Premier ministre lao Sonexay Siphandone et au président de l'Assemblée nationale Xaysomphone Phomvihane le 12 octobre. - VNA