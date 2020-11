Photo: AFP



Hanoï (VNA) - Le ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi et son homologue indonésien Prabowo Subianto sont convenus le 2 novembre de mener des discussions en vue de stimuler le transfert d’équipements de défense et la coopération en matière d'ingénierie de défense.



Dans une conversation téléphonique tenue après la visite du Premier ministre japonais Suga Yoshihide en Indonésie, les ministres de la Défense des deux pays ont discuté des mesures visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense.



Concrètement, les deux parties sont convenues de promouvoir les échanges et la coopération bilatéraux en matière de défense, dont la promotion de négociations sur le transfert d'équipements de défense et la coopération en matière d'ingénierie de défense.



Les deux ministres ont également convenu de booster la coopération en matière de défense pour faire face au COVID-19, notamment le partage des connaissances et la formation conjointe sur la lutte anticoronavirus. En particulier, les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour organiser prochainement un dialogue de Défense-Diplomatie (2 + 2) au niveau ministériel.

Le ministre de la Défense Nobuo Kishi a déclaré que Tokyo s'opposait aux actes unilatéraux d'utilisation de la force pour changer le statu quo en Mer Orientale et en Mer de Chine.

Les deux ministres ont convenu que l'ordre de la mer libre et ouverte basé sur l la primauté du droit était un facteur très important, et en même temps conviennent de renforcer la coopération dans la défense pour matérialiser la région d'Indo-Pacifique libre et ouvert.- VNA