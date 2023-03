Cérémonie de signature des contrats d'aide non remboursable, le 7 mars au Consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville. Photo: tuoitre.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et la province de Ca Mau (Sud) recevront des aides non remboursables d'une valeur totale de 252.528 dollars du gouvernement japonais en faveur des domaines de la santé et de l'éducation.



Ces aides sont inscrites dans le cadre du programme de subventions initié par le gouvernement japonais pour aider les gouvernements locaux et les organisations à but non lucratif à répondre aux divers besoins de développement en fournissant des composants matériels tels que des installations et des équipements (GGP - Grant Assistance for Grass-Roots Human Security Projects).



Elles seront accordées à trois projets à Hô Chi Minh-Ville et à Ca Mau. La cérémonie de signature des contrats d'aide non remboursable a eu lieu le 7 mars au Consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville.



Son cernés un projet d'équipements de soutien aux enfants malentendants du Centre de soutien au développement de l'éducation inclusive de la province de Ca Mau, un projet de construction de trois salles de classe pour l’école primaire du Quartier 8/1, ville de Ca Mau et un projet d’acquisition d’un nouvel appareil d’échocardiographie pour l'Hôpital populaire Gia Dinh à Hô Chi Minh-Ville.



Depuis 1995 à 2022, le gouvernement japonais a fourni des aides à 26 provinces du Sud, avec un total de 216 projets, d'une valeur totale d'environ 17.400.166 dollars, par le biais des projets de base et de sécurité humaine (GGP). –VNA