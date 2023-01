Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville (droite) et l'ancien Premier ministre du Japon Suga Yoshihide. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 11 janvier (VNA) - Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu le 11 janvier l'ancien Premier ministre du Japon Suga Yoshihide en visite de travail dans la mégapole économique du Sud.Soulignant le grand potentiel de coopération entre Ho Chi Minh Ville et le Japon, Nguyen Van Nen a abordé des défis de la ville dans le processus de développement, affirmant que ses infrastructures, en particulier les infrastructures de transport, doivent encore répondre aux exigences de développement socio-économique.Le projet de la ligne de métro n°1 de la ville est un symbole des relations entre le Vietnam et le Japon, a déclaré Nguyen Van Nen, ajoutant qu'il devrait devenir un point positif et créer la confiance entre les gens afin de mener à bien d'autres projets de métro, améliorant ainsi les problèmes de circulation dans la ville.Il a profité de cette occasion pour remercier le gouvernement et le peuple japonais pour leur aide opportune au Vietnam et à Ho Chi Minh-Ville ainsi que pendant les moments les plus difficiles de la pandémie de COVID-19, aidant ainsi la ville à contrôler la pandémie et à obtenir d'importantes réalisations socio-économiques en 2022.Nguyen Van Nen a également exprimé son espoir que Suga Yoshihide, en sa qualité de conseiller de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam et avec son prestige et son dévouement, continuerait à contribuer au développement des relations entre le Vietnam et le Japon ainsi qu'entre Ho Chi Minh-Ville et les localités japonaises et les partenaires.Suga Yoshihide a exprimé son impression pour le fort développement de Ho Chi Minh-Ville et a remercié les autorités de la ville pour avoir créé des conditions favorables pour les entreprises japonaises qui y investissent et y font des affaires.Il a fait l'éloge des liens de coopération entre Ho Chi Minh Ville et les localités japonaises et a proposé aux autorités de la ville d'accélérer le déploiement des projets signés et l'organisation réussie du festival Japon-Vietnam à Ho Chi Minh Ville le mois prochain, favorisant ainsi les échanges entre les peuples des deux pays et contribuer au développement des relations bilatérales. - VNA