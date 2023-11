La quatrième réunion du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Japon. Photo: VNA La quatrième réunion du Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Japon. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Groupe parlementaire d'amitié Vietnam - Japon a tenu le 20 novembre sa quatrième réunion à Hanoi.Présidant l'événement, la présidente du groupe Truong Thi Mai a déclaré que les relations Vietnam - Japon se trouvent désormais à leur meilleur stade de l'histoire depuis l'établissement des relations diplomatiques, marquées par un haut niveau de confiance politique.Faisant l'éloge des activités du groupe depuis la troisième réunion, Truong Thi Mai, qui est membre du Politburo et cheffe de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, a souligné l'échange de délégations et les réunions à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques cette année, les échanges culturels conjoints et des activités d'échange entre les peuples, affirmant ainsi le rôle crucial du groupe dans l'établissement de relations entre les dirigeants des deux pays, les parlementaires, le Groupe et l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam.La vice-présidente de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale vietnamienne et chef adjointe du Groupe, Le Thu Ha, a déclaré qu'au cours du dernier semestre de cette année, le Groupe continuait d'être l'un des groupes d'amitié parlementaires les plus actifs et les plus efficaces, s'engageant dans de nombreuses activités de haut niveau.L'année prochaine, le Groupe continuera à travailler avec les agences des deux pays pour organiser des activités marquant cet anniversaire, laissant ainsi une impression durable sur le vaste partenariat stratégique bilatéral pour la paix et la prospérité en Asie. Il intensifiera et organisera également les échanges de délégations de haut rang entre les deux pays et les législatures, et renforcera également les échanges de législateurs.Dans le même temps, il poursuivra son partenariat avec l'Alliance d'amitié parlementaire Japon - Vietnam et les législateurs japonais pour renforcer la coordination dans divers domaines, notamment le commerce, l'investissement, la santé, l'éducation, l'agroforesterie, les échanges entre les peuples et entre les localités.Lors de l’événement, les participants ont donné leur avis sur les activités du Groupe pour l’année prochaine. -VNA