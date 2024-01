La vice-présidente du Comité populaire de la province de Dong Nai, Nguyen Thi Hoang (debout), s'exprime lors de la réunion avec des représentants du groupe japonais Sojitz sur le développement d’une zone industrielle (ZE) verte et intelligente dans cette localité du Sud. Photo : VNA

Dong Nai (VNA) – La vice-présidente du Comité populaire de la province de Dong Nai, Nguyen Thi Hoang, a eu le 24 janvier une séance de travail avec des représentants du groupe japonais Sojitz sur le développement d’une zone industrielle (ZE) verte et intelligente dans cette localité du Sud.Lors de la réunion, un représentant de Sojitz a présenté le projet de coopération interurbaine du ministère japonais de l'Environnement visant à promouvoir le développement des ZE vertes et intelligentes. Le projet est mis en œuvre depuis cinq ans dans 13 pays, dont le Vietnam.Sojitz souhaite présenter ce projet à Dong Nai à travers sa coopération avec la ville japonaise de Kobe car les deux localités ont des conditions similaires en termes de développement industriel, de services portuaires et aéroportuaires, a-t-il ajouté.Il est suggéré aux deux provinces de coopérer pour construire une plateforme de données sur les ZE vertes et intelligentes, améliorer l'efficacité du traitement des déchets industriels vers un modèle de ZE sans émission de carbone, et économiser l'énergie.Nguyen Thi Hoang, a estimé que les propositions de coopération du groupe japonais étaient conformes à l'objectif de sa province de transformer les ZE existantes en ZE vertes et écologiques.Elle a demandé aux organes compétents de travailler avec Sojitz pour mettre en œuvre le projet selon la feuille de route proposée par Sojitz pour la période 2024-2026.Créé en 2003, Sojitz est un groupe de commerce et d'investissement au Japon sur la base de la fusion des groupes Nissho Iwai et Nichimen. À Dong Nai, Sojitz participe à un consortium d’investissement dans la ZE de Long Duc, dans le district de Long Thanh. -VNA