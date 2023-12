Le président Vo Van Thuong (premier à droite) remet le Grand Prix VinFuture aux scientifiques. Photo: VNA Le président Vo Van Thuong (premier à droite) remet le Grand Prix VinFuture aux scientifiques. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Grand Prix de 3 millions de dollars de la troisième saison du Prix VinFuture a été décerné aux inventions visant à créer une plate-forme durable d'énergie verte, grâce à la production de cellules solaires et au stockage avec des batteries lithium-ion.Lors de la cérémonie de remise du Prix VinFuture 2023 à Hanoi le 20 décembre, le grand prix a été remis à quatre scientifiques: le professeur Martin Andrew Green (Australie), le professeur Stanley Whittingham (États-Unis), le professeur Rachid Yazami (Maroc) et le professeur Akira Yoshino (Japon) en reconnaissance de leurs inventions révolutionnaires qui contribuent à créer une plate-forme durable pour l'énergie verte, grâce à la production de cellules solaires et au stockage avec des batteries lithium-ion.Le prix spécial destiné aux scientifiques des pays en développement a été décerné au professeur Gurdev Singh Khush (États-Unis) et au professeur Vo Tong Xuan (Vietnam) en reconnaissance de leur invention et de l'amélioration de variétés de riz résistantes aux maladies. Les deux scientifiques travaillent ensemble depuis plus de 50 ans pour développer des variétés de riz résistantes aux maladies et à haut rendement.Quatre scientifiques - le professeur Daniel Joshua Drucker, le professeur Francis Habener, le professeur Jens Juul Holst et la professeure associée Svetlana Mojsov - ont reçu le prix spécial décerné aux scientifiques des domaines émergents, pour leur découverte du rôle des peptides de type glucagon-1 (GLP-1), ouvrant la voie à des traitements largement utilisés contre le diabète et l'obésité.Entre-temps, le prix spécial destiné aux femmes scientifiques a été attribué à la professeure Susan Solomon, des États-Unis, pour sa contribution à la recherche sur l'appauvrissement de la couche d'ozone.La troisième saison du Prix VinFuture cette année a reçu 1.389 nominations, soit plus du triple du nombre de la première édition en 2021. -VNA