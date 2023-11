Le président du Comité populaire provincial Le Van Han (au milieu) remet des satisfecit à des collectifs et particuliers ayant eu des contributions importantes à la mise en œuvre du projet de développement des PME de Tra Vinh. Photo: VNA

Tra Vinh (VNA) - Le Comité populaire provincial de Tra Vinh, en collaboration avec l'ambassade du Canada au Vietnam, a organisé le 23 novembre une cérémonie pour dresser le bilan du projet de développement des petites et moyennes entreprises (PME) de Tra Vinh et célébrer 22 ans de coopération entre le Canada et Tra Vinh.Lancé en 2014, le projet de développement des PME de Tra Vinh a bénéficé d’un fonds de 12,1 millions de dollars canadiens, dont 11 millions d’aide non remboursable du gouvernement canadien.Ces neuf dernières années, le projet a aidé de nombreuses PME de Tra Vinh à améliorer leur compétitivité, à augmenter les opportunités commerciales et à se développer de manière stable et verte. Il a ainsi contribué au développement économique, à la stabilité sociale et à la promotion de l’égalité entre les sexes dans la province.Tra Vinh compte actuellement plus de 2.840 PME en activité, soit plus du double par rapport à 2015, dont plus de 28% appartenant à des femmes et 6,8% appartenant à des Khmers.En outre, le projet a favorisé la construction d'infrastructures à petite échelle dans 18 communes et bourgs, contribuant à l'amélioration du climat d'investissement de Tra Vinh qui s’est hissé au 26e rang national en 2022, par rapport au 41e en 2015. Son indice vert provincial (IGP) est en tête du pays.En octobre 2023, la province a compté près de 30.000 personnes bénéficiaires du projet, dont 33 % sont des femmes et 20,2 % sont des personnes issues de minorités ethniques. Au cours de la période 2015-2023, le secteur privé local a créé des emplois pour plus de 112.400 travailleurs, dont 59 % des femmes et 31 % d'origine khmère.Tra Vinh maximisera les valeurs fondamentales des projets financés par le gouvernement canadien pour multiplier des modèles efficaces, développer les activités économiques, promouvoir l'égalité des sexes, l'adaptation au changement climatique, a déclaré le président du Comité populaire provincial, Le Van Han.Tra Vinh souhaite continuer à recevoir le soutien du gouvernement canadien, a-t-il ajouté.Félicitant Tra Vinh pour avoir rempli ses engagements, l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a déclaré que la province était toujours un partenaire très important du Canada.Les résultats obtenus par le projet de développement des PME de Tra Vinh établiront une base solide pour que les deux parties continuent de coopérer, dans divers domaines, a déclaré l’ambassadeur canadien.A cette occasion, le Comité populaire provincial et l'ambassade du Canada au Vietnam ont remis des satisfecit à des collectifs et particuliers ayant eu des contributions importantes à la mise en œuvre du projet de développement des PME de Tra Vinh. -VNA