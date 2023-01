Photo: Unicef



Hanoï (VNA) - L’ambassade du Royaume-Uni à Hanoï et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont remis le 29 décembre à Hanoï des équipements médicaux d’une valeur totale de 500.000 livres sterling au ministère vietnamien de la Santé pour soutenir la reprise du système de santé.

Ces équipements financés par le gouvernement britannique et livrés par l’intermédiaire de l’UNICEF comprennent 500 moniteurs de signes vitaux et 500 pousse-seringues. Le ministère de la Santé les distribuera bientôt aux hôpitaux et aux établissements de santé dans le besoin dans tout le pays.

Selon l’ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew, ces équipements médicaux montrent le soutien à long terme tant matériel que moral du Royaume-Uni accordé aux patients et médecins vietnamiens dans les zones les plus vulnérables pour surmonter les difficultés, en particulier en matière de santé. "Nous continuerons à coopérer étroitement avec le ministère vietnamien de la Santé pour renforcer et soutenir la résilience des systèmes et services de santé au Vietnam", a-t-il partagé.

"Les équipements offerts par le gouvernement britannique contribueront grandement aux efforts en cours pour protéger le Vietnam contre l’épidémie de COVID-19 ainsi que pour renforcer son système de santé post-COVID", a déclaré Ziad Nabulsi, représentant de l’OCI de l’UNICEF au Vietnam.

Bien que le système de santé du Vietnam se soit progressivement amélioré, ce que montre sa réponse robuste au COVID-19, il a toujours besoin du soutien de partenaires en particulier dans les zones reculées et lointaines. L’UNICEF, avec ses partenaires, continuera de se concentrer sur le renforcement du système de santé, a-t-il souligné.

Le Royaume-Uni est un défenseur de longue date de la santé mondiale. Un système de santé solide et inclusif est le fondement pour être performant en matière de santé.

Pendant la pandémie de COVID-19, le Royaume-Uni a été l’un des premiers pays à avoir fait don de vaccins au Vietnam, avec plus de 2 millions de doses de vaccins Oxford/AstraZeneca.

Une coopération plus large en matière de santé entre le Royaume-Uni et le Vietnam comprend des travaux sur la résistance aux antimicrobiens, les maladies non transmissibles, l’éducation à la santé et la santé numérique. -VNA