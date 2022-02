Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, au cours des 10 premiers jours de février 2022, une MJO (Madden-Julian Oscillation - une oscillation intra-saisonnière sous les tropiques) s'est déplacée vers la région du nord-ouest du Pacifique, provoquant des averses localisées dans les zones côtières du Sud du Vietnam.

L'air froid est actif et continuellement renforcé, combiné à une convergence des vents de plus de 5.000 m dans la première quinzaine de février 2022, provoquant de nombreuses vagues de froid destructrices dans la région du Nord et du Centre-Nord. Les régions montagneuses du Nord connaîtront probablement de la neige et de la glace.

Il est prévu que du 1er au 10 février 2022, l'air froid continuera de se déplacer vers le Sud. Du 1er au 4 février, les régions du Nord et du Centre-Nord devraient connu un froid intense et généralisé durant jusqu'au 5 février, les hautes montagnes du Nord sont susceptibles de connaître du gel, de la pluie et de la neige. -VNA