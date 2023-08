Cérémonie de signature des signature des protocoles d'accord entre l'Institut de technologies des postes et des télécommunications et des partenaires australiens. Photo: VNA Cérémonie de signature des signature des protocoles d'accord entre l'Institut de technologies des postes et des télécommunications et des partenaires australiens. Photo: VNA

Sydney (VNA) - Le Forum numérique Vietnam - Australie 2023 s'est tenu le 4 août à Sydney, en Australie, dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que dans le domaine numérique.



L'événement a été co-organisé par le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication, la Commission australienne du commerce et de l'investissement du gouvernement australien (Austrade) et l'agence du commerce et de l'investissement de la Nouvelle-Galles du Sud chargée du marché vietnamien, à l'occasion de la visite du ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Manh Hung en Australie.



S'exprimant lors du forum, le consul général du Vietnam en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale Nguyen Dang Thang a déclaré que le développement d'une plate-forme numérique est une solution révolutionnaire pour promouvoir une transformation numérique plus rapide, réduire les coûts et accroître l'efficacité économique.

Il a souligné les nouvelles opportunités de coopération bilatérale dans le domaine de la cybersécurité entre le Vietnam et l'Australie, qui entretiennent une relation de coopération solide et une confiance politique élevée - un point important pour la coopération dans le domaine de la cybersécurité.

Partageant le même point de vue avec le consul général Nguyen Dang Thang, Mme Karla Lampe, directrice exécutive de l'agence du commerce, international et de l'investissement de la Nouvelle-Galles du Sud, a exprimé l'espoir que les deux pays promouveraient davantage leurs liens économiques et commerciaux à l'avenir et définiraient des objectifs ambitieux dans la transformation numérique. L'État de la Nouvelle-Galles du Sud est tout à fait approprié pour coopérer avec le Vietnam dans ces objectifs.



Le forum numérique aidera les entreprises australiennes à mieux comprendre l'espace numérique et les opportunités de coopération avec le Vietnam, a-t-elle dit.



Lors du forum, les représentants d'agences, d'organismes, d'institutions de recherche et d'entreprises des deux pays ont échangé et discuté de questions liées au domaine des technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'au domaine numérique pour promouvoir et optimiser le potentiel de coopération dans le domaine des technologies.

Ils ont exploré les avantages, le potentiel de coopération, ainsi que les incitations politiques et les caractéristiques de l'environnement d'investissement au Vietnam et en Australie.



A l'issue du forum, les participants ont assisté à la signature des protocoles d'accord entre l'Institut de technologies des postes et des télécommunications et des partenaires australiens, notamment l'Université Western Sydney, l'Université de Canberra et l'organisation SET Education, ainsi que l'Association vietnamienne des universitaires et experts australiens (VASEA).-VNA