Tokyo (VNA) - L'Association des entrepreneurs de start-up Vietnam-Japon (E-Future) a organisé, dimanche 14 octobre à Tokyo, au Japon, le Forum des start-ups du Vietnam et du Japon en 2023 (Vietnam Startup Summit in Japan 2023), en vue de présenter à la communauté des start-ups des deux pays des opportunités d'affaires attrayantes et des possibilités d'investissement.Lors de cet événement, Mme Can Thanh Huyen, PDG de SHB Japon et présidente d' E-Future , a souligné que la mission d'E-Future était d'aider les start-ups vietnamiennes à accéder aux capitaux, aux marchés et aux informations, ainsi qu'à accélérer les projets de transfert de technologies.Elle a déclaré que cet événement faisait écho à l'esprit d'entrepreneuriat, d'innovation et de créativité mis en avant par le gouvernement vietnamien ces dernières années, offrant ainsi des opportunités de coopération et de développement à de jeunes entreprises vietnamiennes au Japon.Le point d’orgue de cet événement fut la présentation de 9 startups vietnamiennes et japonaises, à savoir Ecofa, DH Holding, EM&AI, Mmenu, furuCRM Inc, Deep Signature, V-Quantum, WENet et Notessen. Ces start-ups, les plus marquantes des deux pays en 2023, opérant dans différents domaines, ont présenté des modèles d'affaires nouveaux et créatifs, suscitant un grand intérêt de la part des investisseurs japonais et ouvrant la voie à d'éventuelles prises de participation.Yuzo Hosaka, responsable de la banque japonaise GMO Aozora, a été très impressionné par les présentations des startups, notamment la maîtrise de l'anglais, la confiance et les nouvelles idées des jeunes entrepreneurs vietnamiens. GMO Aozora Bank est prête à injecter des capitaux dans ces jeunes entreprises vietnamiennes et ainsi à leur offrir des conditions de développement plus favorables, a-t-il dit.Pendant le forum, une cérémonie de signature d'un mémorandum de coopération a eu lieu entre la joint-venture japonaise HANABI・SATO Electrical Engineering et la start-up vietnamienne Do Hoang Holding. Cette coopération vise à créer une coentreprise pour exploiter le marché japonais.E-Future, créée en avril 2023, joue un rôle clé en tant que passerelle pour soutenir et favoriser le développement des jeunes start-ups vietnamiennes au Japon. Le Forum des start-ups du Vietnam et du Japon en 2023 marque une étape importante dans le parcours de développement de cette organisation, ainsi que dans la coopération et le développement des start-ups vietnamiennes et japonaises. -VNA