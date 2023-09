Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang assiste à la remise du protocole d'accord entre l'Association des jeunes entrepreneurs de Hai Phong et la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad de l’Arabie saoudite. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec l'ambassade d'Arabie saoudite à Hanoï et la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad de l’Arabie saoudite, a organisé le 11 septembre à Hanoï le Forum des affaires Vietnam-Arabie saoudite.

L’événement a attiré plus de 750 délégués venus de ministères, secteurs, de fonds d’investissement et de groupes, d’entreprises vietnamiennes et saoudiennes.

S'exprimant lors du Forum, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a tenu en haute estime la visite prochaine d’entreprises saoudiennes à Hanoï et Hai Phong pour rechercher d’opportunités de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel.

Il a également défini trois groupes de tâches clés : compléter le cadre juridique et politique pour créer un environnement favorable à la coopération économique ; renforcer le partage d'informations sur les marchés, les opportunités de coopération, les pratiques commerciales et les réglementations juridiques en matière d'investissement et d'affaires dans chaque pays ; organiser efficacement les activités de connexion entre localités et entreprises, créant des conditions favorables pour que les localités et les entreprises participent aux programmes et aux activités de promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme... dans chaque pays.

L'ambassadeur d'Arabie saoudite à Hanoï, Mohammed Ismaeil A. Dawhly, a souligné que son pays attachait une grande importance à la promotion des relations d’amitié et de coopération multiforme avec le Vietnam, affirmant que les deux pays avaient encore beaucoup de marges pour améliorer encore l'efficacité de la coopération commerciale et d'investissement. L'ambassadeur a affirmé accompagner et coordonner activement avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres ministères et des localités vietnamiens pour renforcer les liens et aider les communautés d'affaires des deux pays à contacter et à rechercher des opportunités de coopération.

Lors du forum, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Ben Tre (Sud), Nguyen Truc Son, a présenté aux entreprises saoudiennes le potentiel et les opportunités de coopération au Vietnam en général et à Ben Tre en particulier.

Le président du groupe Zamil Steel, Nawaf Mohammed Zamil, a partagé avec les entreprises saoudiennes son expérience commerciale au Vietnam.

Des centaines d'échanges et de connexions directes ont eu lieu entre des entreprises saoudiennes et des localités et entreprises vietnamiennes dans de nombreux domaines tels que l'énergie, l'industrie sidérurgique, les mines, les pièces industrielles, la construction, l'investissement, la santé, les cosmétiques, la pharmacie, les sports, le tourisme, les ressources humaines, les transports, la vente au détail, les meubles, les vêtements, l’agriculture, la pêche et les technologies de l'information.

Immédiatement après le forum, les entreprises des deux pays ont signé quatre protocoles d'accord de coopération et deux contrats. Par ailleurs, de nombreux autres documents de coopération continuent d’être discutés.

Dans le cadre de sa visite au Vietnam, la délégation commerciale d'Arabie saoudite devrait rencontrer des représentants de plusieurs ministères et secteurs économiques vietnamiens ; travailler avec des dirigeants et des entreprises et visiter le port de Lach Huyen dans la ville de Hai Phong, certains parcs industriels et de grandes sociétés économiques au Vietnam telles que Vingroup, FPT.



C'est la première fois qu’une délégation e la Chambre de commerce et d'industrie de Riyad effectue une visite de travail au Vietnam, après des visites de travail en Thaïlande en juillet 2022 et juin 2023. -VNA