Séoul (VNA) - Le Forum ASEAN-Républiquede Corée 2023, intitulé « Élever le partenariat stratégique ASEAN-République de Corée dans un paysage mondial en évolution », s'est tenu le 31 octobre à Séoul, en République de Corée.

Des délégués lors de l'événement. Photo : VNA

Co-organisé par le Centre ASEAN-République de Corée et l'Institut d'études sur l'Asie de l'Est, l'événement a concentré ses discussions sur des questions régionales importantes et les célébrations du 35e anniversaire du partenariat de dialogue ASEAN-République de Corée.Kim Hae-yong, secrétaire général du Centre ASEAN-République de Corée, a souligné l'importance des relations de la République de Corée avec les pays de l'ASEAN et l'importance de l'Initiative de solidarité République de Corée-ASEAN (KASI)."Aujourd'hui, les incertitudes et les complexités croissantes des affaires mondiales nous ont rassemblés dans la région Indo-Pacifique plus large. Comme son nom l'indique, l'Indo-Pacifique représente une couverture géographique étendue", a-t-il déclaré.« Dans ce contexte, le gouvernement sud-coréen a dévoilé sa stratégie pour une région indo-pacifique libre, pacifique et prospère. Reconnaissant l'importance de l'ASEAN dans cette vaste région, le gouvernement sud-coréen a annoncé le KASI tout en s'engageant à doubler sa contribution au Fonds de coopération ASEAN-République de Corée d'ici 2027 lors du 23e sommet ASEAN-République de Corée l'année dernière », a-t-il ajouté.Pour l'avenir, Kim Hae-yong a souligné l'attente de l'ASEAN et de la République de Corée d'élargir la portée et la profondeur de leur coopération dans diverses dimensions, notamment le commerce et l'investissement, la culture et le tourisme, ainsi que les échanges entre les peuples.KASI est une politique régionale adaptée au principal partenaire de Séoul, l'ASEAN, dans le cadre de la stratégie indo-pacifique.Les intervenants se sont concentrés sur l’exploration et l’amélioration du partenariat stratégique ASEAN-République de Corée, abordant diverses perspectives sur cette relation vitale. Le forum comprenait des sessions sur les perspectives politiques, les défis émergents et les idées des jeunes qui représentent l'avenir des relations ASEAN-République de Corée.Lors de l'événement, une cérémonie de remise des prix du concours de rédaction académique ASEAN-République de Corée 2023 a été organisée par le Centre ASEAN-République de Corée. Les gagnants du concours présenteront leurs essais et partageront leurs points de vue sur le partenariat ASEAN-République de Corée en tant que futurs acteurs des relations bilatérales.L'année 2024 marquera le 35e anniversaire de l'établissement du partenariat de dialogue ASEAN-République de Corée. Les deux parties ont convenu d'élever leur partenariat au rang de partenariat stratégique intégral lors du 24e sommet ASEAN-République de Corée. - VNA