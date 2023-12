Hanoi (VNA) – Le Fonds national pour les enfants vietnamiens (NFVC) a organisé, samedi 16 décembre à Hanoi, son programme annuel «Printemps pour toi», dans le but de collecter des fonds en faveur des enfants handicapés, orphelins ou en situation particulièrement difficile.

La vice-présidente de la République et présidente du NFVC, Vo Thi Anh Xuân, lors du 17e programme «Printemps pour toi». Photo: VNA



Lors du programme auquel a assisté la vice-présidente de la République et présidente du NFVC, Vo Thi Anh Xuân, les donateurs ont remis plus de 96,4 milliards de dôngs (3,9 millions de dollars) pour venir en aide à ces enfants en 2024.

La vice-présidente a déclaré que la première session plénière simulée de "l'Assemblée nationale des enfants" avait été organisée avec succès, créant les conditions permettant aux enfants d'avoir leur mot à dire dans l'élaboration des politiques et des lois de l'État.

Représentation artistique lors du 17e programme «Printemps pour toi». Photo: VNA

Le NFVC a déployé des efforts pour innover ses contenus et ses méthodes d’activités, collectant plus de 110 milliards de dôngs et venant en aide à plus de 125.000 enfants en difficulté particulière, a-t-elle fait savoir.

C’est la 17e fois que le NFVC organisait son programme «Printemps pour toi». Au cours des 16 dernières années, il a pu mobiliser 1.375 milliards de dôngs (56 millions de dollars) en faveur d’environ 4 millions d’enfants dans le besoin. – VNA