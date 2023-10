Les Commissions des relations extérieures des Assemblées nationales (AN) du Vietnam, du Laos et du Cambodge ont travaillé mercredi 18 octobre à Pleiku, province de Gia Lai, dans les Hauts-Plateaux du Centre, avec les provinces et agences concernées dans la région du Triangle de développement du Vietnam et les délégations parlementaires du Laos et du Cambodge.