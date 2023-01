Le président de la Commission économique du Comité central du Parti Tran Tuan Anh reçoit la directrice adjointe générale du FMI Antoinette Sayeh. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de la Commission économique du Comité central du Parti Tran Tuan Anh a reçu lundi à Hanoï une délégation du Fonds monétaire international (FMI) conduite par sa directrice adjointe générale Antoinette Sayeh.

Les dirigeants du Parti, de l'État vietnamiens prennent toujours en haute considération les conseils et recommandations du FMI, lesquels ont contribué à aider le Vietnam à définir des politiques macroéconomiques, budgétaires et monétaires plus efficaces, a déclaré Tran Tuan Anh. Il a également souhaité que le FMI continue d'accompagner et de soutenir le Vietnam dans les temps à venir.



Le président de la Commission économique du Comité central du Parti Tran Tuan Anh et la directrice adjointe générale du FMI Antoinette Sayeh. Photo: VNA

Pour sa part, Antoinette Sayeh a apprécié les orientations et les politiques du Parti et de l'État du Vietnam en matière de gestion économique, de maîtrise de l'inflation, de stabilisation de la macroéconomie et de renouvellement du modèle de croissance pour s'adapter au changement climatique.

Le FMI accompagnera le Vietnam dans la période post-COVID-19 et souhaite renforcer les relations de coopération avec les organes du Vietnam en général et la Commission économique centrale du Parti, en particulier, a-t-elle ajouté. -VNA