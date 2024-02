Le 8e Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh Ville en 2023 a attiré près de 500 000 visiteurs.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 9e Festival Vietnam - Japon aura lieu les 9 et 10 mars à Hô Chi Minh-Ville, offrant un programme riche reflétant les cultures nationales du Vietnam et du Japon. C'est une opportunité pour renforcer l'amitié entre les deux pays.

Cette nouvelle a été annoncée par Tran Phuoc Anh, directeur du Département municipal des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse le 29 février.

Place sous le thème "Se serrer la main", le 9e Festival Vietnam-Japon vise à stimuler les échanges culturels entre les deux pays, à créer des liens entre les entreprises et à favoriser le commerce, les investissements et le tourisme.

En même temps, il renforcera l'amitié et la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays, en particulier entre les habitants de Ho Chi Minh-Ville et les Japonais. L'événement sera également une occasion d'approfondir la coopération entre les deux pays, ouvrant une nouvelle phase de développement plus fort et plus étendu, répondant aux besoins et intérêts communs des deux pays, contribuant à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.

Ono Masuo, consul général du Japon à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré qu'en 2023, le Japon et le Vietnam avaient élevé leurs relations au niveau du "partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde". Les relations solides entre les deux pays sont basées sur des échanges étroits entre leurs peuples.

Le Japon espère donc que le Festival attirera un grand nombre de participants de la ville vietnamienne et contribuera à renforcer l'amitié entre les peuples des deux pays, a-t-il partagé.

Le festival comprendra des échanges commerciaux, culinaires et touristiques ; la promotion des produits vietnamiens et japonais ; des échanges culturels et artistiques ; des séminaires pour promouvoir le tourisme japonais au Vietnam... De nombreuses activités présentant les cultures traditionnelles vietnamienne et japonaise sont également prévues.

Le 8e Festival Vietnam - Japon à Hô Chi Minh Ville en 2023 a attiré près de 500 000 visiteurs. -VNA