Photo : VNA

Da Nang (VNA) - Célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon (21 septembre 1973), le Festival Vietnam - Japon 2023 aura lieu du 13 au 16 juillet au parc Biên Dông, ville balnéaire de Da Nang (Centre).Organisé par le Service municipal des Relations extérieures, le Consulat général du Japon à Da Nang et les autorités des localités japonaises, ce festival est accompagné par l’Association des entreprises japonaises à Da Nang (JCCID), la compagnie Acecook Vietnam, Vietnam Airlines, Mitsubishi Vietnam, N&V Bridge, Mikazuki, Kangaroo...Le festival comprendra de nombreuses activités de coopération et de connexion dans divers domaines pour renforcer la compréhension et les échanges culturels entre le Vietnam et le Japon, approfondir les relations amicales entre Da Nang et des localités japonaises partenaires en particulier. Il mettra en vedette 80 pavillons d'organisations et d'unités nationales et présentant la culture, l'éducation, le tourisme, le commerce et la cuisine des deux pays. De nombreux spectacles d'arts traditionnels du Vietnam et du Japon sont également prévus.A cette occasion, la JCCID organisera du 12 au 23 juillet, à la zone du parc à l'ouest du Pont du Dragon, un espace de lumières artistiques pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.Le festival devrait contribuer à renforcer la compréhension mutuelle et les échanges culturels entre le Vietnam et le Japon, tout en approfondissant l'amitié entre Da Nang et des localités et partenaires japonais. -VNA