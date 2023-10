Un défilé d’ ao dai lors du Festival touristique de l'ao dai de Hanoï 2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Festival touristique de l'ao dai de Hanoï 2023 aura lieu du 27 au 29 octobre dans l’espace piétonnier autour du lac Hoan Kiem (Epée restituée), dans l’arrondissement de Hoan Kiem.C’est ce qu’a annoncé la directrice du Service municipal du Tourisme, Dang Huong Giang, lors de la conférence de presse donnée le 16 octobre.La cérémonie d'ouverture aura lieu le soir du 27 octobre dans le jardin du temple Ba Kieu et sera retransmise en direct à la Radio et la Télévision de Hanoï.Une série d'activités culturelles et artistiques uniques sont prévues, notamment une soirée musicale sur le thème "Couleurs de Hanoï" le 28 octobre, une exposition de photos et des stands qui présenteront des collections d’ao dai, un défilé d’ao dai de 600 femmes de Hanoï, un forum sur les orientations et le développement de l'ao dai dans la communauté et le renforcement de la connectivité touristique…Le Festival touristique de l'ao dai de Hanoï 2023 vise à promouvoir l’image de la capitale en tant que destination sûre, amicale, de haute qualité et attrayante. Il devrait attirer un grand nombre de visiteurs vietnamiens et étrangers et devenir un évènement annuel de la capitale, a indiqué Nguyen Hong Minh, vice-directeur du Service municipal du Tourisme. -VNA