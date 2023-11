Kon Tum, 30 novembre (VNA) – Une série d'activités honorant les valeurs culturelles des Hauts Plateaux du Centre est organisé lors du premier festival culturel, sportif et touristique pour les groupes ethniques de la région, ouvert le 29 novembre dans la province de Kon Tum.L'événement a attiré la participation de près de 600 artisans, acteurs, actrices et athlètes des cinq localités des Hauts plateaux du Centre : Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong et Lam Dong. C'est une opportunité pour les groupes ethniques de la région de se rencontrer, de promouvoir les échanges culturels et de partager leurs expériences dans la préservation et la vulgarisation de leur espace culturel et de leurs festivals.

Le ministre de la Sécurité publique, le général Tô Lâm. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre de la Sécurité publique, le général Tô Lâm, a affirmé que le Parti et l'État attachaient une grande importance au développement global et durable des Hauts plateaux du Centre, avec la publication par le Bureau politique d'un décret sur les orientations pour diversifier le secteur socio-économique assurer la défense, la sécurité de la région à l’horizon 2030 avec une vision à l’horizon 2045.Les Hauts plateaux du Centre abritent désormais un trésor d'éléments du patrimoine culturel matériel et immatériel qui détiennent des valeurs historiques, notamment la maison Rong (une variante de maisons sur pilotis unique aux Hauts plateaux du Centre), la maison dai (maison longue), le lithophone, les festivals associés avec « l'espace de la culture du gong » qui a été reconnu comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2005, a-t-il souligné.Saluant les efforts du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, des autorités locales, des artisans, des artistes et des populations ethniques de la région pour protéger les valeurs culturelles, général Tô Lâm a exprimé son espoir qu'ils continuent à mettre en œuvre les politiques du Parti et de l'État visant à préserver les valeurs culturelles, les traits culturels et les sites de reliques historiques, tout en harmonisant le développement économique et touristique avec la préservation des valeurs culturelles.Pour sa part, Duong Van Trang, secrétaire du Comité du Parti de la province de Kon Tum, a affirmé que le Comité du Parti, les autorités et la population des Hauts Plateaux du Centre avaient une confiance absolue dans la direction du Parti dans le processus de Renouveau national, ajoutant que la région renforcerait la solidarité et capitaliserait sur toutes les opportunités pour construire les Hauts plateaux du Centre avec la stabilité et le développement rapide et durable.Le festival, qui dure trois jours, propose de nombreux événements fascinants, notamment l'introduction des fêtes et rituels traditionnels des groupes ethniques de la région, l'exposition de produits culturels traditionnels et des compétitions de jeux traditionnels tels que le tir à la corde et la poussée du bâton. - VNA