Hanoi (VNA) – Le Festival national de chèo (théâtre populaire) 2022 verra la participation de plus de 1.250 artistes en provenance des 16 unités d’art professionnelles dans tout le pays, avec 27 pièces.

Le Festival national de chèo se tiendra du 12 au 30 octobre au Centre de la culture de la province de Ha Nam, sous les auspices du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec l’Association des artistes de théâtre du Vietnam, le Service de la culture, des sports et du tourisme de Ha Nam.

Durant plus de deux semaines, le public pourra s’immerger dans l’atmosphère du chèo professionnel avec des pièces spéciales telles que "Linh từ quốc mẫu" du Théâtre de chèo de Hanoi; "Truyện ngoài chính sử-Làm Vua " du Théâtre de chèo de Bac Ninh; "Tình sử ngàn năm" du Théâtre de chèo de l’Armée,…



La pièce "Những vì sao không tắt" (Les étoiles ne s’éteignent pas) du Centre de la culture et des arts de la province de Ha Nam sera jouée lors de la soirée d’ouverture, et la pièce " Cánh diều lạc gió" (Le cerf-volant perdu dans le vent) du Théâtre de chèo du Vietnam lors de la soirée de clôture.



À l’ère 4.0 où les divertissements à la mode dominent, l’organisation de ce festival aidera à garder la quintessence de cet art séculaire, afin de préserver et transmettre cet héritage culturel aux générations futures. – CPV/VNA