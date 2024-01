Da Nang (VNA) - Le 12e Festival international de feux d'artifice de Da Nang (DIFF 2024 ) aura lieu début juin dans la plus grande ville du Centre avec une série d'événements et cinq soirées de compétition.Selon le président de Sun Group pour la région Centre, Nguyen Van Binh, son entreprise continuera à accompagner l'administration municipale dans l'organisation de l'événement.La cérémonie d'ouverture du DIFF 2024 devra avoir lieu dans la soirée du 8 juin et la compétition finale le 13 juillet.L’édition de cette année verra la participation de huit équipes de France, d'Italie, des États-Unis, d'Allemagne, de Pologne, de Chine et de Finlande, ainsi que du Vietnam.En 2023, le DIFF a créé un élan au-delà de toutes les attentes pour stimuler la reprise du secteur touristique de Da Nang.Les établissements d'hébergement du centre-ville ont accueilli 3,5 millions de visiteurs au cours du premier semestre 2023, soit un bond de 116,6 % sur un an. Les arrivées étrangères à Da Nang pendant cette période ont atteint 930.000, soit 11,3 fois plus que la même période de 2022. -VNA