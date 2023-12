Une des représentations lors de la cérémonie inaugurale. Photo : VNA

Ninh Thuan, 27 décembre (VNA) - Le Festival gastronomique de Ninh Thuan (Centre) vise à présenter aux visiteurs nationaux et étrangers la marque gastronomique de la province, imprégnée de l'identité culturelle des groupes ethniques locaux.L'événement, ouvert le 26 décembre, expose également des produits OCOP (Chaque commune, un produit) de Ninh Thuan et d'autres provinces sur 80 stands.Lors du Festival qui durera jusqu'au 31 décembre, les visiteurs auront la possibilité de déguster plus de 100 plats et produits typiques de Ninh Thuan tels que les raisins, les pommes, les fruits de mer, les huîtres, la chèvre, l'agneau et les asperges.La cuisine combinée au tourisme a créé un système de produits touristiques riches et uniques, depuis l'agriculture, la récolte et la transformation jusqu'à la consommation. Cela contribue à améliorer les chaînes de valeur de la production agricole, forestière et aquacole, à créer des emplois et à augmenter les revenus des travailleurs.Diverses activités culturelles, sportives et gastronomiques seront réalisées dans le cadre du festival.- VNA