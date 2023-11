Hanoi (VNA) – Le Festival du design créatif de Hanoi 2023 s’est ouvert vendredi 17 novembre au soir à l’usine ferroviaire de Gia Lâm avec diverses activités intéressantes.

Les délégués appuient sur des boutons pour lancer le Festival du design créatif de Hanoi 2023. Photo : VNA

S’adressant à la cérémonie d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de Hanoi, Vu Thu Hà, a souligné les diverses actions de Hanoi pour concrétiser les engagements visant à construire une ville créative près de quatre ans après qu’elle est devenue membre officiel du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, en 2019.Le Festival du design créatif de Hanoi, qui en est à sa deuxième édition, est organisé conjointement par le Comité populaire municipal, l’Association des architectes vietnamiens, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) et les agences compétentes.La ville a organisé chaque année cet événement ainsi qu’une série d’activités visant à reconstruire les zones urbaines et à promouvoir le patrimoine culturel dans le but de continuer à promouvoir le potentiel et les atouts de la capitale, à sensibiliser la communauté vers la connectivité et l’expansion de la coopération entre les organisations vietnamiennes et internationales, des experts et des entreprises dans de multiples domaines du design créatif et des industries culturelles, et concrétise ses engagements envers l’UNESCO en rejoignant le Réseau des villes créativesRamla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, a déclaré que Hanoi, avec sa tradition, possède le potentiel pour devenir une unité pionnière dans tous les domaines du développement. Le festival, l’une des initiatives de Hanoi, est un exemple du succès de la ville dans la réalisation de sa vision de devenir une capitale créative du Vietnam.Le lieu du festival - l’espace du patrimoine industriel vieux de près de 120 ans a été transformé en un complexe créatif avec des œuvres architecturales uniques et accueille près de 60 activités, expositions et événements artistiques et communautaires.