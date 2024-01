Le célèbre Festival des éléphants du Laos se déroulera du 12 au 18 février dans la province de Xayaboury, au nord-ouest du pays. Photo : VNA

Vientiane, 4 janvier (VNA) – Le célèbre Festival des éléphants du Laos se déroulera du 12 au 18 février dans la province de Xayaboury, au nord-ouest du pays.Phetphixay Sounvilay, gouverneur adjoint de Xayaboury, a déclaré que le festival, le 17e du genre, vise non seulement à continuer à préserver la beauté des coutumes, la culture traditionnelle et le mode de vie du peuple laotien, mais également à sensibiliser à la conservation des éléphants. C’est aussi l’opportunité d’attirer un grand nombre de touristes nationaux et étrangers au Laos et dans la province en particulier.En plus de divertir et d'éduquer les spectateurs sur les éléphants, le festival vise à sensibiliser le public à ces animaux en voie de disparition et à appeler à leur protection au Laos et dans le monde. L'éléphant occupe une place particulière dans le cœur et l'esprit des habitants, qui ressortent en pleine forme lors de cet événement.Le Festival des éléphants de cette année proposera plusieurs activités, notamment des éléphants jouant au football et au basket-ball, lançant des fléchettes, dessinant et participant à des jeux de tir à la corde. Les visiteurs auront également l'occasion de voir comment les éléphants sont dressés. De nombreuses manifestations culturelles et artistiques seront organisées, ainsi que des expositions de produits locaux.Située au nord du Laos et à environ 300 km de Vientiane, Xayaboury compte 29 attractions touristiques naturelles, 12 sites culturels et six sites touristiques historiques. Actuellement, le district de Thongmixay de la province possède le plus grand troupeau d'éléphants, car les habitants ont une longue tradition d'apprivoisement et d'éducation des éléphants.- VNA