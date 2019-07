Panorama du festival de musique ASEAN-Japon. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Festival de musique ASEAN-Japon 2019 ayant pour thème "Prière pour la paix" a eu lieu dimanche soir au Centre national des conférences à Hanoï.

L'événement était organisé par la Télévision du Vietnam, l’Asia Center - The Japan Foundation, des ministères et organes vietnamiens et aussi les ambassade du Japon et des pays de l'ASEAN au Vietnam.

Ce programme a réuni les grandes stars de la musique du Japon et des pays de l'ASEAN tels que Fakhrul Razi (Brunei), Andien (Indonésie), Alexandra Bounxouei (Laos), Sai Sai Kham Leng (Myanmar), le groupe New & Jiew (Thailande), Noo Phuoc Thinh, Dong Nhi, Trong Hieu (Vietnam), Exile Atsushi, Koda Kumi, Miura Daichi (Japon), etc. Notamment, l'ambassadeur spécial Japon-ASEAN Sugi Ryotaro a interprété un numéro artistique à cette occasion.

Le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc et son homologue japonais Shinzo Abe ont adressé des messages de félicitations à ce programme.

En qualité de pays coordinateur des relations entre l'ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) et le Japon, le Vietnam a activement collaboré dans l'organisation de cet événement significatif, afin de renforcer les échanges culturels, la compréhension mutuelle, ainsi que de resserrer les relations entre les 10 pays membres de l’ASEAN et le Japon, a écrit Nguyen Xuan Phuc dans son message.

Le chef du gouvernement vietnamien a remercié Sugi Ryotaro et les artistes venus des pays de l'ASEAN et du Japon pour leurs contributions au succès du festival.

Pour sa part, le Premier ministre Shizo Abe a souligné que cet événement revêtait une signification importante, contribuant à approfondir la compréhension mutuelle entre les générations futures de l'ASEAN et du Japon.

C'était la première fois qu'un tel festival musical a été organisé au Vietnam. Cet événement, dont l’initiative revient au Premier ministre japonais Shinzo Abe, avait pour objet de fêter la "Journée ASEAN-Japon" (ASEAN-Japan Day). -VNA