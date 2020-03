Hanoi (VNA) - Le festival de courses de bœufs Bay Nui, dans la province d’An Giang, dans le delta du Mékong, devrait devenir un événement international dans le cadre d’un projet récemment approuvé par le comité populaire provincial.

Festival de courses de bœufs à An Giang. Photo: VNA

Le projet de conservation de ce festival dispose d'un financement total de près de 5,8 milliards de dongs, dont 2,9 milliards de dongs tirés du budget provincial et près de 1,2 milliard de dong de ceux des districts de Tinh Bien et Tri Ton, a déclaré le 2 mars le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Phuoc. An Giang développera des circuits reliant des vestiges culturels et historiques et des destinations touristiques à travers la province avec les lieux du festival dans les districts de Tri Ton et Tinh Bien.Le festival devrait être déployé dans le delta du Mékong et transformé en un événement international avec la participation de Khmers venus du Cambodge et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.Nguyen Khanh Hiep, directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a exprimé son espoir que ce projet contribuerait à préserver les courses de bœufs, à améliorer les méthodes d'élevage de ceux-ci et à moderniser les infrastructures au service du festival.Ce festival fait partie de la Sene Dolta, l'un des festivals annuels les plus importants de la communauté khmère de la région Sud-Ouest, avec Chol Chnam Thmay (Nouvel An) et Ooc Oom Bok, un festival honorant la lune pour une bonne récolte.Le festival des courses de bœufs commémore les mérites des ancêtres et souhaite bonheur et paix à leurs âmes.Lors de l'événement, qui se déroule chaque année du 29e jour du 8e mois lunaire jusqu'au premier jour du 9e mois lunaire, les Khmers rendent hommage à leurs ancêtres et participent à des activités avec des chants et des danses traditionnelles après une année de dur labeur.- CPV/VNA