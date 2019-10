Le dirigeant Nguyen Phu Trong (droite) et le Premier ministre cambodgien Hun Sen (Photo: VNA)



Hanoi, 4 octobre (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a reçu le 4 octobre à Hanoï le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et du Premier ministre du Cambodge, Samdech Techo Hun Sen.



Le dirigeant Nguyen Phu Trong a salué la visite de Hun Sen et de la délégation du gouvernement cambodgien l’accompagnant et a félicité le Cambodge pour les grandes réalisations que le peuple cambodgien a accomplies récemment.



Il a exprimé la conviction que sous le règne du roi Norodom Sihamoni et sous la direction du Sénat, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, le peuple cambodgien surmontera toutes les difficultés pour récolter des résultats encore plus importants pour la prospérité nationale et le bonheur du peuple.



Le président du PPC et Premier ministre Hun Sen a félicité le Vietnam pour ses importantes réalisations et s’est déclaré réjoui du renforcement des relations entre le Cambodge et le Vietnam.



Informant de la situation au Cambodge et des résultats de son entretien avec le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre Hun Sen a affirmé que son gouvernement continuerait de collaborer étroitement avec le gouvernement vietnamien afin de promouvoir la coopération intégrale entre les deux pays.



Hun Sen a exprimé sa satisfaction devant la signature de nombreux documents de coopération entre le Cambodge et le Vietnam, en particulier les deux documents reconnaissant l'achèvement de 84% du travail de délimitation et de bornage de la frontière terrestre entre les deux pays. Il a déclaré qu'il s'efforcerait de mener à bien tous les travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre dans le cadre du sixième mandat du gouvernement cambodgien.



Le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a déclaré qu'il se réjouissait du développement constant des relations entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Il a salué les activités entreprises par les deux pays à l’occasion du 40e anniversaire du jour où ils se sont battus côte à côte contre le régime génocidaire des Khmer rouges.



Le dirigeant Nguyen Phu Trong a hautement apprécié la coopération entre les deux gouvernements au cours des dernières années et les efforts déployés par les ministères, les agences, les secteurs et les localités des deux pays pour bien appliquer les accords signés entre les deux gouvernements.



Il a salué les résultats de l’entretien entre les deux chefs de gouvernement, en particulier l'organisation d'une conférence sur la délimitation et le bornage de la frontière terrestre, et la signature de deux documents juridiques reconnaissant les résultats des travaux en la matière.



Les documents signés serviront de base importante pour que les deux pays achèvent le travail de délimitation et de bornage de la frontière terrestre, établissant ainsi une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement entre le Vietnam et le Cambodge, a déclaré le chef du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong. -VNA