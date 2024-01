Le Premier ministre Pham Minh Chinh (droite) et le président indonésien Joko Widodo coprésident le Dialogue d’entreprise de haut niveau Vietnam-Indonésie. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président indonésien Joko Widodo, en visite d'État au Vietnam, ont coprésidé le 13 janvier à Hanoï le Dialogue d’entreprise de haut niveau Vietnam-Indonésie.

La coopération économique et commerciale constitue un point positif dans les relations entre les deux pays. Les deux parties s'efforcent de porter bientôt le commerce bilatéral à 15 milliards de dollars et plus à 18 milliards de dollars d'ici 2028.

Lors du dialogue, les entreprises des deux côtés ont exprimé leur attention quant aux politiques de développement économique des deux pays ; aux mécanismes, politiques et solutions pour renforcer la coopération en matière d'investissement dans les domaines des deux économies. Elles ont également partagé de nouvelles tendances en matière de développement et d'investissement ainsi que les orientations en matière d'investissement, tout en proposant l’amélioration de l’efficacité de la coopération entre les entreprises de chaque pays.



Le président indonésien Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie avait un potentiel de développement et avait ouvert un marché du carbone et promouvait l’industrie des véhicules électriques. L’Indonésie attend les investissements et la coopération des entreprises vietnamiennes sur son sol.

L’Indonésie souhaite que Vinfast renforce ses investissements dans le domaine des véhicules électriques ; Vietjet Air ouvre davantage de vols vers des destinations touristiques indonésiennes ; le groupe Sovico investisse dans des projets touristiques et immobiliers ; le logiciel FPT investisse dans le domaine technologique. En outre, l’Indonésie souhaite que les investissements vietnamiens versent dans les domaines de la banque, de la finance, de l'éducation, des sciences et technologies, de l'industrie manufacturière...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la détermination et les efforts des entreprises des deux pays dans la coopération au développement. Cependant, selon le dirigeant, la coopération économique n'est pas à la mesure des relations politiques et de la stature des économies des deux pays, ni des désirs des deux parties.

Il a félicité les entreprises indonésiennes qui ont investi au Vietnam, encourageant les investissements indonésiens dans les secteurs économiques émergents tels que l'économie numérique, l'économie verte, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance et l'économie du partage et d’autres comme l'industrie Halal, l'agriculture... Il a souhaité que les entreprises indonésiennes coopèrent et aident les entreprises vietnamiennes à participer à la chaîne d'approvisionnement en Indonésie et dans le monde.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que le Vietnam créait toujours les meilleures conditions pour que les entreprises, y compris les entreprises indonésiennes, investissent et fassent des affaires de manière stable, à long terme et avec succès au Vietnam. Le gouvernement vietnamien écoute et dialogue souvent avec les entreprises pour répondre à leurs propositions et souhaite que les entreprises respectent leurs engagements.



Exprimant son soutien au désir du président Joko Widodo d'attirer des investissements dans la nouvelle capitale indonésienne, le Premier ministre a demandé aux entreprises vietnamiennes de coopérer avec l'Indonésie pour atteindre rapidement les objectifs fixés.

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président indonésien Joko Widodo ont pris un petit-déjeuner ensemble et ont discuté de questions d'intérêt commun. - VNA