Le président de la Chambre des représentants, Martin Romualdez, remet au président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, (gauche) la résolution n° 571 sur le renforcement de la coopération entre les Philippines et le Vietnam avec la création du Groupe d'amitié parlementaire Philippines-Vietnam (2022). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le président des Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et son épouse effectueront les 29 et 30 janvier une visite d'État au Vietnam, sur invitation du président Vo Van Thuong et de son épouse.Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information sur cette visite, l'ambassadeur du Vietnam aux Philippines, Lai Thai Binh, a précisé que le Vietnam et les Philippines avaient établi des relations diplomatiques le 12 juillet 1976 et signé un accord de rehausser leurs relations au niveau d’un partenariat stratégique le 17 novembre 2015.Depuis lors, les relations bilatérales entre le Vietnam et les Philippines se sont continuellement développées dans tous les domaines, a-t-il estimé. En matière politique, les hauts dirigeants des deux pays ont régulièrement effectué des visites et entretenu des discussions et des réunions en marge des événements multilatéraux.Sur le plan économique, le commerce bilatéral a augmenté plus de trois fois ces 13 dernières années, passant de 2,5 milliards de dollars en 2010 à 7,8 milliards en 2022 et restant stable à 7,8 milliards de dollars en 2023, malgré les fluctuations défavorables du marché mondial.En particulier, l'excédent commercial du Vietnam avec les Philippines a continué d'augmenter pour atteindre 2,5 milliards de dollars. En outre, la coopération dans les domaines de l'éducation, du tourisme, du travail... est également sur une voie de développement très dynamique.Selon M. Binh, la visite d'État du président Ferdinand R. Marcos Jr. au Vietnam réaffirmera le solide partenariat stratégique entre les deux pays. Elle sera également importante pour renforcer la solidarité au sein de l'ASEAN et réaffirmer la centralité de celle-ci, en particulier dans le contexte de fluctuations politiques et sécuritaires complexes et imprévisibles qui continuent de se produire dans la région et le monde, notamment la question du Myanmar et de la Mer Orientale.Selon les prévisions, les hauts dirigeants des deux pays assisteront à la signature d'un certain nombre d'accords importants dans des domaines tels que la politique - la sécurité, l'économie - le commerce, la culture, l'éducation, le tourisme, l'agriculture et la sécurité alimentaire.Dans les temps à venir, les deux parties donneront la priorité à la promotion d'un certain nombre de points clés de la coopération bilatérale. En termes de politique et de sécurité, ils maintiendront les visites et contacts de haut niveau, continueront de déployer et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de dialogue et de coopération maritime existants, élargiront la coopération dans l'industrie de la défense, la recherche et le sauvetage, l'aide humanitaire et la réponse aux catastrophes naturelles, renforceront la coopération contre la criminalité transnationale et les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.En matière économique et commerciale, les deux pays vont renforcer l'exploitation de nouveaux domaines, accélérer les exportations des produits traditionnels vietnamiens tels que le riz, le café et la noix de cajou, ouvrir le marché à d'autres produits potentiels tels que les légumes verts et les fruits frais, dans le but de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars.En outre, les deux parties donneront la priorité à la promotion des activités d'échange et de coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et du tourisme, afin de renforcer la compréhension et la solidarité entre les deux peuples. - VNA