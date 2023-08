Parc à conteneurs de fret à Tan Cang Cat Lai. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam compte actuellement plus de 40 villes côtières dont Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Nha Trang (province de Khanh Hoa), Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau), Phu Quoc (Kien Giang).



Les villes d'une manière générale contribuent à hauteur d’environ 70% à la croissance nationale et jouent un rôle de plus en plus important dans le développement socio-économique du pays. Plusieurs villes côtières accélèrent leur développement en exploitant leurs avantages dans le tourisme, l'exploitation pétrolière et gazière, l'aquaculture...



Soulignant que l'un des atouts de développement des villes côtières est le tourisme, le Dr Nguyen Ngoc Hieu (Université Viet Duc) affirme que ces villes occupent une position particulière pour le développement de l'industrie du tourisme et produisent des effets positifs sur l'économie régionale et nationale.



La compétitivité des villes côtières dépend de leur capacité de protéger leurs paysages, développer des services publics et construire un écosystème de services synchrones, indique-t-il.

Les infrastructures portuaires contribuent au développement des services logistiques de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Selon des experts, dans les temps à venir, le Vietnam s'oriente vers des villes côtières écologiques et intelligentes, s'adaptant au changement climatique et promouvant le développement durable. Par conséquent, il est nécessaire d'allouer un fonds foncier raisonnable et harmonieux pour des objectifs économiques, d’assurer les espaces publics, de multiplier les arbres, en particulier la « bande verte » pour la protection du littoral…



Selon le professeur associé Pham Trung Luong, vice-président de l'Association vietnamienne pour la protection des ressources et de l'environnement marins, il est également important d’intégrer l’application des technologies de la 4e révolution industrielle dans le plan de développement des villes touristiques côtières. Objectif : faire en sorte qu'elles répondent aux normes de la ville intelligente. Ce sera un facteur créateur d'attractivité pour les touristes, en ligne avec la tendance de développement des destinations touristiques dans le monde et dans la région, souligne-t-il.



En outre, il est nécessaire d'encourager l'utilisation d'énergies alternatives, d'économiser l'électricité et l'eau et de réutiliser les déchets dans les services touristiques pour minimiser les impacts négatifs du tourisme sur l'environnement, sur le milieu marin en particulier. Parallèlement, il est nécessaire de se concentrer sur l'amélioration de la capacité des autorités locales en gestion urbaine.-VNA