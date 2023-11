Quang Ninh (VNA) – Une conférence internationale sur le développement durable dans l’hôtellerie s’est tenu samedi 18 novembre dans la ville de Ha Long, province de Quang Ninh (Nord).

Les délégués à la conférence internationale sur le développement durable dans l’hôtellerie, à Ha Long, le 18 novembre. Photo : VNA Les délégués à la conférence internationale sur le développement durable dans l’hôtellerie, à Ha Long, le 18 novembre. Photo : VNA

Organisé par l’Association des directeurs de l’entretien ménager du Vietnam (VEHA) relevant de l’Association des hôtels du Vietnam, l’événement a rassemblé 300 délégués locaux et ceux des associations des directeurs de l’entretien ménager du Koweït, d’Indonésie, de Malaisie et de Thaïlande.Le président de la VEHA, Nguyên Quang, a déclaré que, selon un rapport de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), le pays ne compte que 41 établissements d’hébergement sur 38.000 certifiés ASEAN Green Hotel.Investir dans des hôtels verts et durables apportera beaucoup de valeur aux investisseurs, aux employés, aux clients, à la société et à l’environnement, a-t-il souligné.L’événement a permis de discuter de la compréhension du tourisme durable, de l’état de développement des installations d’hébergement touristique au Vietnam et des objectifs à venir, ainsi que des solutions visant à promouvoir la transition verte dans les hôtels au Vietnam et dans le monde, a-t-il indiqué.Experts et gestionnaires ont partagé des informations et des mesures utiles sur la manière de développer des hôtels de manière durable, en garantissant un équilibre entre les intérêts des investisseurs et les droits des travailleurs.Des représentants malaisiens sont intervenus sur des sujets liés à l’élaboration de plans détaillés avec des systèmes de gestion spécifiques pour améliorer la qualité des services et le développement durable de la Malaisie, alors que des représentants indonésiens ont partagé les pratiques du complexe hôtelier The St. Regis Bali Resort.Parallèlement, des solutions vertes et de développement durable dans des hôtels au Koweït et en Thaïlande ont également été présentées lors de l’événement. – VNA