Hanoi (VNA) - Le ministère des Transports coordonne avec les ministères et agences concernés pour développer un portefeuille de projets de transport et des mécanismes spécifiques pour la mise en œuvre des projets qui feront partie du programme de relance et de développement socio-économique du gouvernement après le Covid-19, selon le ministre Nguyên Van Thê.

Le ministre des Transports Nguyên Van Thê. Photo : VNA

Le programme sera soumis à l’Assemblée nationale pour examen lors de sa première réunion de 2022, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information.

Étant donné que les projets sont prioritaires dans l’allocation des investissements afin que la construction puisse démarrer tôt, cela donnera une impulsion majeure à la reprise de la production, stimulera la croissance du commerce et des services et améliorera les conditions de vie des personnes, a noté le ministre.

Le développement des infrastructures de transport joue un rôle dans la relance rapide d’autres secteurs économiques, en accélérant les décaissements des investissements publics et en fournissant le levier nécessaire à la croissance du PIB, a-t-il souligné, ajoutant que le Vietnam vise à avoir environ 5.000 km d’autoroutes d’ici 2030, comme le prévoit la résolution du 13e Congrès national du Parti.

D'ici 2030, tout le pays disposera d'environ 5.000 km d'autoroutes. Photo : baodautu.vn

La section Est de 729 km de l’autoroute Nord-Sud fait partie des six grands projets du pays de 2021 à 2025, a-t-il fait savoir, le décrivant comme un projet très important qui a fait l’objet d’une attention particulière de la part du gouvernement, du Premier ministre et du public.

Selon le ministre, le projet a un investissement total de près de 147.000 milliards de dôngs (6,43 milliards de dollars). Il sera divisé en 12 composantes clés développées séparément dans le cadre du partenariat public-privé. Cela devrait contribuer à stimuler la reprise économique post-pandémique du Vietnam, a-t-il encore indiqué. - VNA