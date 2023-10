Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un forum s’est tenu mardi 31 octobre à Hô Chi Minh-Ville (Sud) pour renforcer la coopération et le développement de l’industrie halal au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

U n stand des produits halal tenu en marge du forum à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA n stand des produits halal tenu en marge du forum à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan, a déclaré que le nombre de musulmans dans le monde s’élève désormais à plus de 2 milliards de personnes vivant dans 112 pays, dont 57 sont membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).Le développement de l’industrie halal attirera les investisseurs et les touristes islamiques au Vietnam, contribuant ainsi au développement national et renforçant la coopération avec les 57 membres de l’OCI, a-t-il déclaré.Le consul général d’Indonésie à Hô Chi Minh-Ville, Agustaviano Sofjan, a déclaré que selon le rapport sur l’état de l’économie mondiale islamique (SGIE, pour State of Global Islamic Economy) 2022, les dépenses en produits et services halal devraient atteindre 2.800 milliards de dollars d’ici 2025, contre 2.000 milliards de dollars en 2021.Il a ajouté qu’en plus de l’alimentation, divers autres aspects de la vie halal, notamment la mode modeste, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, le tourisme, les médias et le divertissement, recèlent également un potentiel important. Le secteur de la finance islamique a atteint 3.600 milliards de dollars en 2021, et il existe toujours une demande pour une nouvelle expansion.Le commerce extérieur du Vietnam avec les pays à forte population musulmane dans l’ASEAN a dépassé 26,37 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de cette année, dont 143 millions de dollars avec le Brunei, 10,18 milliards de dollars avec l’Indonésie, 9,31 milliards de dollars avec la Malaisie et 6,7 milliards de dollars avec Singapour, ce qui est modeste par rapport au potentiel de la région.Jusqu’à présent, le Vietnam n’a exporté qu’une vingtaine de types de produits vers le marché halal, tandis que 40 % des localités vietnamiennes n’ont pas encore de produits d’exportation certifiés halal.La présidente de l’Association de l’alimentation et des produits alimentaires de Hô Chi Minh-Ville, Ly Kim Chi, a fait savoir que Vietnam est l’un des 20 premiers exportateurs de produits alimentaires au monde, mais ne figure pas encore dans la liste des 20 à 30 principaux fournisseurs d’aliments halal.Selon elle, le processus de certification halal n’a actuellement pas de validité permanente et n’est pas universellement reconnu dans tous les pays ni pour tous les produits. Cela pose des défis importants aux entreprises, car elles doivent se soumettre à plusieurs recertifications et adapter leurs certifications aux exigences spécifiques de chaque marché d’exportation.Par conséquent, le renforcement de la coopération régionale entre Ho Chi Minh-Ville et les localités adjacentes, ainsi qu’entre les entreprises vietnamiennes et celles des pays dotés d’une industrie Halal développée, est de la plus haute importance, a-t-elle souligné.Cela sensibilise non seulement les entreprises aux normes Halal, mais également améliore leurs opportunités d’exportation, tout en facilitant la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement complète depuis l’approvisionnement en matières premières, la production, la distribution et l’exportation selon les normes Halal, a-t-elle indiqué. – VNA