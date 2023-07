Visiteurs au zoo de My Quynh dans le district de Duc Hoa - le plus grand zoo du Sud . Photo : VNA

Zone touristique du cap de Ca Mau. Photo: vietnamnet.vn.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Avec leurs vergers, leurs rivières et de nombreuses expériences touristiques uniques, les provinces du delta du Mékong ont attiré un grand nombre de visiteurs au premier semestre de l'année. Pour l’heure, ces localités continuent à lancer des produits attractifs pour attirer davantage de visiteurs en cette saison touristique estivale.Au premier semestre 2023, la multitude d'activités culturelles et touristiques organisées a aidé à attirer des visiteurs dans les localités à fort développement touristique du delta du Mékong.Selon l'Office des statistiques de Can Tho, de janvier à juin, les recettes touristiques de la ville ont atteint 159,74 milliards de dongs, soit une augmentation de près de 20% par rapport à la même période en 2022.La province d'An Giang, elle, dispose de nombreux atouts en matière d'écotourisme et d’agritourisme, telles que la forêt de cajeputiers de Trà Su, la zone d'écotourisme de My Luong, le marché flottant de Long Xuyen, la fête de la Déesse de la montagne Am, la course de taureaux de Bay Nui… Selon le Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, au cours du premier semestre 2023, An Giang a accueilli environ 6 millions de visiteurs, soit une hausse d'environ 15% en glissement annuel.De même, les provinces de Bac Lieu et Ca Mau ont également enregistré de bonnes nouvelles concernant le développement touristique. Entre janvier et juin, Bac Lieu a accueilli 2,76 millions de visiteurs, soit une progression de plus de 40% en rythme annuel. A Ca Mau, le parc national du Cap de Ca Mau a connu une hausse de recettes touristiques de 30% pendant cette période. Lors des jours fériés, cette destination a accueilli de 4.000 à 6.000 visiteurs par jour.Avec les signes positifs en matière touristique, les provinces du delta du Mékong poursuivent leurs efforts de diversifier et moderniser leurs produits et services sur la base de leurs avantages pour attirer davantage de touristes en été.-VNA