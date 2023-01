Dông Thap (VNA) – Le 1er Forum des start-up du Mékong 2022, sur le thème «Agriculture moderne, circulaire et à faibles émissions», s’est tenu le 20 décembre dans la ville de Cao Lanh de la province de Dông Thap, dans le delta du Mékong.

Cérémonie de signature de l’engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole lors du 1er Forum des startups du Mékong 2022. Photo : giaoducthoidai.vn



Le forum, organisé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural en collaboration avec le Comité populaire de la province de Dông Thap, visait à définir les défis et les opportunités pour promouvoir les filières clés et l’ensemble du secteur agricole dans la région du delta du Mékong.

Au cours de deux jours a fourni une occasion précieuse aux entreprises et aux sponsors locaux de présenter des produits et des projets de démarrage innovants visant à réduire les effets négatifs du changement climatique et de la transition économique.

L’événement a vu la participation de près de 400 entreprises et autorités des provinces et villes de la région.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif de devenir un pays qui produit et fournit de la nourriture de manière transparente, responsable et durable, a déclaré Trân Thanh Nam, vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural.

La production verte, les faibles émissions, les produits de grande valeur et l’application écologique circulaire jouent un rôle important dans la période 2021-30, a-t-il poursuivi.

«L’agriculture verte et la réduction des émissions dans le delta du Mékong sont considérées comme une orientation importante vers la durabilité», a souligné le responsable du secteur agricole.

Les émissions du secteur alimentaire représentent actuellement 19 % du total du pays, la priorité devra donc être donnée à la réduction de ces émissions.

Prenant la parole lors du forum, le Vice-Premier ministre Vu Duc Dam a estimé que Mekong Startup 2022 était le premier forum lié à la technologie avec la participation de la communauté de l’innovation et des startups à Dông Thap et dans les provinces voisines du delta du Mékong.

Le Vietnam a des engagements et des plans nationaux en faveur de la durabilité, reflétant sa responsabilité envers l’environnement mondial et sa détermination à assurer la sécurité alimentaire de sa population ainsi que du monde en général.

À cette occasion, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et les dirigeants des 13 provinces du delta du Mékong ont signé un engagement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur agricole.

L’objectif est de s’efforcer de réduire d’au moins 30% les émissions totales de méthane d’ici 2030 par rapport à 2020 dans les activités agricoles et d’élevage.

À partir de 2023, les activités agricoles et d’élevage seront fortement réorientées dans le delta du Mékong en encourageant l’application de technologies propres et en créant toutes les conditions favorables pour que les personnes, les entreprises et les organisations participent à la réduction des émissions de méthane.

À partir de 2024, la région mettra fin à la combustion des déchets et sous-produits agricoles grâce à l’amélioration et à la large application des technologies. – NDEL/VNA