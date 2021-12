Hanoi (VNA) – La Commission économique centrale du Parti communiste du Vietnam a organisé vendredi 10 décembre une conférence sur le thème «Le développement socioéconomique du delta du Mékong d’ici à 2030, et à l'horizon 2045».

Trân Tuân Anh, chef de la Commission économique centrale du Parti. Photo: sggp.org.vn



Il y a 18 ans, le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam a promulgué une résolution sur le développement socioéconomique et le maintien de la défense et de la sécurité du delta du Mékong, qui est l’une des régions économiques les plus importantes du pays. L’application de cette résolution a donné des résultats probants dans tous les domaines précités, a indiqué Trân Tuân Anh, chef de la Commission économique centrale du Parti.

Lors de la conférence, les participants ont proposé de nombreuses idées en faveur du développement socioéconomique du delta du Mékong pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2045.

Le delta du Mékong joue un rôle important dans le développement de l'ensemble du pays. Photo: bvhttdl



Ces propositions consistent à protéger la région du dérèglement climatique, à maintenir la sécurité et la défense, à préserver la diversité culturelle et l’environnement et à favoriser l’activité économique. L’objectif est de faire du delta du Mékong un endroit où il fait bon vivre et une destination attrayante. – VOV/VNA