Hanoï (VNA) – Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, au cours du premier trimestre, les investissements décaissés au Vietnam se sont élevés à 4,42 milliards de dollars, soit une hausse de 7,8% en variation annuelle.



Cela montre une reprise dynamique des investissements étrangers au Vietnam, selon la Banque mondiale (BM). De son côté, le Département des investissements étrangers du ministère du Plan et de l’Investissement a indiqué que grâce au soutien continu et efficace du gouvernement ainsi qu’aux efforts du milieu des affaires, les activités économiques se redressaient progressivement, ce qui favorisait le décaissement des investissements.



S’agissant des capitaux enregistrés pendant les trois premiers mois, ils ont connu une baisse. Le montant de 8,9 milliards de dollars ne représente que 87,9% du niveau connu pendant la même période de l’année dernière. Toutefois, la tendance est toujours positive vu le nombre de nouveaux projets en hausse de 37,6%.



Pendant cette même période, les investissements additionnels ont progressé de 93,3% pour s’établir à 4,06 milliards de dollars. Les apports en capital social et les achats d’actions, eux, se sont chiffrés à plus de 1,63 milliard de dollars, soit plus de deux fois plus qu’au premier trimestre 2021.



« Cela montre que, malgré les impacts du COVID-19, les investisseurs étrangers font toujours confiance à l’économie et au climat de l’investissement du Vietnam dans le contexte de nouvelle normalité », a affirmé Do Nhat Hoang, directeur du Département des investissements étrangers.-VNA