Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Depuis son entrée en vigueur le 30 décembre 2018, l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) est considéré comme un levier pour l’accès des produits vietnamiens au Canada, les exportations vietnamiennes vers ce marché ayant toujours maintenu une croissance à deux chiffres.

L’année dernière, malgré l’impact du COVID-19, les exportations vietnamiennes au Canada ont encore connu une hausse considérable de 20,8% pour atteindre 5,3 milliards de dollars.

Lors des quatre premiers mois de 2022, ce chiffre a continué à augmenter de 31,77% en glissement annuel, atteignant 2,04 milliards de dollars. Des groupes de produits tels que textile-habillement, téléphones de toutes sortes et leurs composants, produits aquatiques... ont connu une forte croissance, respectivement de 57,59% pour 392,278 millions de dollars, de 22,97% pour 314,862 millions et de 73,56% pour 139,5 millions.

Selon le Service commercial du Vietnam au Canada, le Vietnam est actuellement le premier partenaire commercial du Canada dans la région d’Asie du Sud-Est mais la valeur de ses produits n’a occupé que 1,7% des importations canadiennes.

Des exportateurs vietnamiens bénéficient d'une réduction de droits de douane dans le cadre du CPTPP mais font face à une âpre concurrence en raison d’une longue distance géographique entre les deux pays, entraînant des hauts coûts logistiques.

Par ailleurs, les produits vietnamiens doivent répondre non seulement aux exigences de chaque État et aussi aux lois et règlements fédéraux du Canada. Cela provoque des difficultés pour les exportateurs vietnamiens.

Pour promouvoir leur accès à ce marché, des experts ont conseillé à des entreprises vietnamiennes, outre l’amélioration de leur compétitivité, de mettre à jour régulièrement des règlements commerciaux canadiens et de se renseigner sur les goûts et besoins des consommateurs canadiens. -VNA