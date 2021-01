En dépit des impacts de la pandémie de COVID-19 et de la sécheresse prolongée et des graves inondations en 2020, le Vietnam a promu l’union nationale pour transformer défis en opportunités et a enregistré des réalisations remarquables à tous égards. Cela a créé une base solide pour que le pays entame l'année 2021 et réalise son désir de construire une nation puissante./.