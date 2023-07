Vue de la 12e session du Conseil populaire de la ville de Hanoi du 16e mandat 2021-2026. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Conseil populaire de la ville de Hanoi du 16e mandat 2021-2026 a ouvert lundi 3 juillet sa 12e session sous la houlette du membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, avec au menu l’examen et l’adoption 43 contenus comprenant 21 rapport et 22 résolutions.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du Bureau de l’Assemblée nationale Bui Van Cuong, le membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi et chef de la délégation parlementaire de la ville de Hanoi Dinh Tiên Dung ont assisté à la session.



Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, s’est félicité du fait que le Conseil populaire de la ville a suivi de près, a rapidement saisi, institutionnalisé et bien organisé la mise en œuvre des directives et des politiques conformément à la résolution du 13e Congrès national du Parti et du 17e Congrès du Parti de la ville de Hanoi, aux lois et aux résolutions de l’Assemblée nationale et du gouvernement.



Le plus haut législateur ont demandé à la ville de se concentrer sur l’élimination des goulots d’étranglement et des obstacles identifiés et le perfectionnement institutionnel, l’accélération des projets d’investissements publics, d’infrastructures et des projets socio-économiques, en particulier les projets clés.

Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê. Photo: VNA





Il a exhorté Hanoi à continuer à prêter attention et à consacrer des ressources, des mécanismes et des politiques d’investissement pour promouvoir le développement de l’industrie culturelle, des infrastructures, le développement économique et social dans les zones rurales et les zones en difficulté, dans le but de développer la capitale de manière homogène, globale et durable.

Cette session régulière à mi-année doit examiner la situation du développement économique, social, de la sécurité, de la défense nationale, des recettes et dépenses budgétaires au cours des six premiers mois, des tâches et des solutions pour les derniers mois de 2023, a fait savoir le président du Conseil populaire de la ville de Hanoi Nguyên Ngoc Tuân.



S’exprimant lors de la session, le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi et chef de la délégation parlementaire de la ville de Hanoi Dinh Tiên Dung a souligné plusieurs résultats socio-économiques importants obtenus par la ville au premier semestre.



Au cours des six premiers mois de 2023, Hanoi a enregistré une croissance du produit intérieur brut régional de 5,97% par rapport à la même période de 2022 (contre 3,72% au niveau national), des recettes budgétaires de l’État de 220,1 billions de dôngs (en hausse de 22,9%), et un bond du nombre d’arrivées internationales de 6 fois à Hanoi. Hanoi a attiré près de 2,27 milliards de dollars d’investissements directs étrangers, dépassant le bilan de 2022.

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoi et chef de la délégation parlementaire de la ville de Hanoi Dinh Tiên Dung. Photo: VNA





La réforme administrative a continué à être promue; la discipline administrative a été consolidée; la construction institutionnelle du développement de la capitale a été renforcée; le bien-être social est assuré; la sécurité politique, l’ordre et la paix sociaux sont maintenus; les politiques sociales sont mises en œuvre de manière opportune, complète et ciblée, a-t-il poursuivi.



Cependant, la croissance économique est inférieure à la même période et à l’objectif fixé, les entreprises restaient confrontées à de nombreuses difficultés, l’indice de performance de la gouvernance et de l’administration publique au niveau provincial (PAPI) et l’indice de compétitivité provinciale (PCI) ont régressé malgré une amélioration de 7 places en termes d’indice de réforme de l’administration publique (PAR Index) pour se classer 3e sur 63 provinces et villes, a-t-il indiqué.



La session prévue pendant quatre jours, devra consacrer une journée aux activités de questions-réponses destinée à faire valoir le rôle, le sens des responsabilités et les connaissances des délégués dans les débats des contenus importants de l’ordre du jour.



Il s’agit de la mise à jour et de l’ajustement du plan quinquennal d’investissements publics à moyen terme et du plan pour 2023, du plan d’investissements publics pour 2024, de la décision de politique des projets d’investissements publics, de la politique d’encouragement au développement agricole et rural d’ici jusqu’en 2030, des orientations pour le développement de l’espace et des infrastructures urbains pour le projet d’ajustement de la planification de la capitale jusqu’en 2045, avec une vision jusqu’en 2065, et du projet de création de l’arrondissement de Dông Anh. – VNA