Le magazine britannique The Banker a publié un article mettant en avant les opinions optimistes d’experts sur les perspectives économiques du Vietnam en 2024.

Une délégation de représentants de 14 institutions financières internationales dirigée par Maybank Investment Banking Group (MIBG) s'est récemment rendue au Vietnam pour se renseigner sur le marché vietnamien, selon la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI).

Vietjet a inauguré le 25 février une nouvelle route reliant Hô Chi Minh-Ville à Vientiane (Laos), élargissant les opportunités de développement économique, touristiaue et d'échanges culturels entre les deux pays voisins, le Vietnam et le Laos.

Les gardes-frontières de la province de Tien Giang (Sud) sont l'une des principales forces dans la sensibilisation et la mobilisation des pêcheurs à respecter strictement les réglementations sur l'exploitation des produits aquatiques et à ne pas violer les eaux étrangères, conformément aux exigences du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.